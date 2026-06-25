Sampdoria: Corradi è il nuovo allenatore dei blucerchiati

25 Giu 2026 - 15:39
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 Bernardo Corradi © Getty Images

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La Sampdoria ha annunciato di aver affidato la panchina a Bernardo Corradi, che si appresta così a vivere la sua prima esperienza da capo allenatore. In passato ha lavorato come assistente tecnico e poi come responsabile delle nazionali giovanili italiane dall'U16 all'U20. Nella scorsa stagione ha coperto anche il ruolo di collaboratore di Massimiliano Allegri al Milan.

"Sono felice e orgoglioso di intraprendere questa avventura alla Sampdoria, una società storica e prestigiosa - le prime parole di Corradi da allenatore blucerchiato -. Dopo le esperienze con le nazionali giovanili italiane e il lavoro al fianco di Massimiliano Allegri, poter iniziare la mia carriera da allenatore in un club così importante è fonte di grande entusiasmo. Sono ben consapevole della passione e del senso di appartenenza che caratterizzano i tifosi blucerchiati. Vorrei rivolgere loro un mio sincero saluto: non mi piace fare promesse, ma posso assicurarvi che, insieme alla squadra, lavoreremo ogni giorno con professionalità, dedizione e abnegazione per essere all’altezza della storia e dei valori di questa società. Non vedo l’ora di iniziare".

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