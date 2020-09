Sampdoria, affondo per Candreva: Ferrero a Milano per chiudere

IN USCITA DALL'INTER

La Sampdoria stringe per Antonio Candreva. A Milano il presidente Massimo Ferrero punta a chiudere per l'esterno dell'Inter. Ci sarebbe già l'intesa tra i due club per il cartellino sulla base di 2,5 milioni di euro. Per il giocatore i blucerchiati hanno pronto un contratto triennale da 1,5 milioni a stagione. Adesso si aspetta la sua decisione. "Ci stiamo lavorando", ha detto Ferrero "È un calciatore che piace tantissimo ma non solo dalla Samp - ha detto il ds della Sampdoria Carlo Osti prima della gara contro la Juve - Qualora uscisse dall’Inter sarà lui con Pastorello a scegliere la destinazione più opportuna".

In attesa dell'arrivo di Keita dal Monaco ("Lo considero un giocatore della Sampdoria, nei prossimi giorni farà le visite mediche", le parole di Ferrero), per il tecnico Ranieri Candreva rappresenterebbe un altro rinforzo in termini di esperienza. Sulle tracce dell'esterno dell'Inter c'è anche il Genoa.