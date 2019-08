Emiliano Rigoni pronto a tornare in Serie A: nella scorsa stagione all'Atalanta, l'argentino di proprietà dello Zanit Sani Pietroburgo è ora vicino alla Sampdoria in prestito oneroso da 500.000 euro con diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni (obbligatorio in caso di un certo numero di presenze, probabilmente 15).