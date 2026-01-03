Samp scatenata: visite per Esposito e Mitoglou. Arrivano anche Brunori e Begic

Giornata campale per il mercato della Sampdoria, che ridisegna la squadra con quattro colpi in un solo giorno. Oggi visite mediche per Salvatore Esposito e Gerasimos Mitoglou. Il centrocampista arriva dallo Spezia in prestito con obbligo di riscatto (che scatterà al primo punto conquistato) e firmerà un quadriennale con opzione; il difensore greco ex AEK porta invece esperienza internazionale al reparto arretrato. Ma non finisce qui: il club blucerchiato ha programmato in giornata anche i test fisici per Tjas Begic (dal Parma) e per il bomber Matteo Brunori (dal Palermo), completando una vera e propria rivoluzione invernale.