Andrea Sottil resta sulla panchina della Sampdoria. Alla fine la società blucerchiata ha deciso di proseguire con l'ex tecnico dell'Udinese, ma in caso di ko col Sassuolo l'esonero scatterà quasi automaticamente. Il sogno della dirigenza, riferisce Il Secolo XIX, resta Roberto Mancini ma al momento non sembrano esserci le condizioni per un suo ritorno a Genova. Valutati con attenzione anche i nomi di Aurelio Andreazzoli e Vincenzo Vivarini.