"Quando il mio procuratore mi ha proposto di venire a Genova ho accettato subito questo è uno momento importante per la mia carriera. La Samp è un salto di qualità e voglio dimostrare quanto valgo in un club così grande". Queste le parole del centrocampista Mehdi Leris, neo acquisto della Sampdoria. Dopo le avventure nei vivai di Chievo e Juventus, nella stagione passata il primo serio approccio con il massimo campionato per il calciatore nato in Francia. "La prima volta a Marassi non si può scordare, sono rimasto impressionato da quanti tifosi ci fossero e di come incitassero la squadra. Non vedo l'ora di giocare, darò tutto per questa maglia", ha detto il 21enne, trasferitosi quindicenne in Italia.