"Simeone? Non parlo di giocatori di altre squadre, ma uno come lui non sarebbe molto adatto al nostro sistema di gioco. Acquistarlo vorrebbe dire cambiare sistema visto che verrebbe schierato al fianco di Quagliarella". Così il tecnico della Sampdoria Di Francesco sul possibile arrivo in blucerchiato dell'attaccante della Fiorentina.