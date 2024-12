Salisburgo, Letsch è il nuovo allenatore

Thomas Letsch è il nuovo allenatore del Salisburgo. Il 56enne tecnico tedesco ha firmato un contratto con il club austriaco fino al 30 giugno 2027. I suoi precedenti impegni da allenatore includono le squadre U16 e U18 della Red Bull Football Academy e la squadra della Youth League del Salisburgo. Ha anche lavorato come capo allenatore per l'FC Liefering, nonché come assistente allenatore e capo allenatore ad interim (per due partite) per la prima squadra del Salisburbo. La sua esperienza ad altri livelli e in altri paesi include Austria Vienna, Vitesse Arnheim e VfL Bochum. Insieme a Thomas Letsch si unirà anche il 39enne tedesco Kai Hesse, che lavorerà come assistente allenatore (in precedenza aveva lavorato per lo Schalke 04 II, l'Hannover 96 e l'Arminia Bielefeld). "Questo è un club speciale per me, con cui ho già sperimentato alcune cose e ora posso tornare come capo allenatore. Non vedo l'ora di conoscere tutti qui nel club il più rapidamente possibile. È importante che cresciamo insieme come squadra", così Letsch dopo la nomina.