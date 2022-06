La Salernitana continua a sognare Cavani: offerto un biennale

IL COLPO

Trattativa complicata, ma i campani ci credono. Il Matador: "Deciderò dopo le vacanze"

La Salernitana continua a sognare il colpo Edinson Cavani. L'operazione resta complicata visto il valore e le ambizioni del calciatore, svincolato dopo l'avventura al Manchester United. I campani, intanto, la loro offerta l'hanno messa sul tavolo: contratto biennale da 2 milioni a stagione + 200 mila euro per ogni gol fatto. Ora il Matador è in patria per le vacanze, ma presto prenderà una decisione sul proprio futuro. Calciomercato, tutti i giocatori svincolati































Cavani è un pallino del presidente Iervolino che da settimane gli sta facendo una corte sfrenata. L'operazione, però, nasconde diverse insidie, a partire dalle ambizioni del Matador. L'impressione è che potrebbe valutare la proposta della Salernitana se non dovessero arrivare offerte da club che parteciperanno alla Champions. "Cavani? Forse resterà un sogno, di certo parliamo di un grande giocatore… A ogni modo, la prossima settimana inizieremo la nostra campagna acquisti - le parole del patron in occasione del 103° compleanno del club -. Ne parleremo con il direttore e con tutto lo staff, per individuare i profili giusti da seguire e sui quali poi investire. Siamo ottimisti, contiamo di fare un buon operato".

"Prenderò una decisione dopo le vacanze" ha fatto sapere il 35enne attaccante, reduce da una stagione fallimentare al Manchester United. Siviglia e Villarreal hanno sondato anche loro il terreno, ma restano in stand by. Intanto a Salerno sognano in grande...

