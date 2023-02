Salernitana: Nicola vicino al secondo esonero, pronto Paulo Sousa

SALERNITANA

Accordo tra il tecnico portoghese e la dirigenza granata fino a giugno con prolungamento di altri due anni legato al raggiungimento della salvezza

© Getty Images La Salernitana cambia allenatore: imminente l'esonero di Davide Nicola dopo la sconfitta di Verona, in arrivo sulla panchina granata Paulo Sousa. Il tecnico portoghese è dunque pronto a tornare in Italia dopo l'esperienza alla Fiorentina nelle stagioni 2015-17: come riferisce Sky Sport, ha raggiunto un accordo con la dirigenza granata fino a giugno 2023, con prolungamento di altri due anni legato al raggiungimento della salvezza. Sousa è atteso a Salerno nella giornata di mercoledì. In serata atteso l'annuncio ufficiale del cambio.

Per Nicola si tratterebbe del secondo esonero stagionale. Il primo arrivò dopo la pesantissima sconfitta per 8-2 a Bergamo contro l'Atalanta. Ma dopo qualche giorno ci fu il ripensamento da parte del presidente della Salernitana Danilo Iervolino, che - grazie anche alla mediazione del ds Morgan De Sanctis - decise di dare un'altra possibilità all'allenatore.

Vedi anche salernitana Dietrofront Salernitana: Nicola torna a 48 ore dall'esonero

Ora però è già pronto il sostituto. Sousa riparte dopo l'esonero nel giugno 2022 dal Flamengo, club per cui si dimise dalla carica di ct della Polonia a fine 2021. Insieme a quello di Paulo Sousa, per la panchina granata si erano fatti i nomi di Beppe Iachini e Francesco Farioli, attualmente alla guida dei turchi dell'Alanyaspor. La Salernitana è sedicesima in classifica a quota 21 punti, quattro sopra la zona retrocessione.