Salernitana: Breda nuovo allenatore, Valentini nuovo ds

La Salernitana comunica "di aver affidato in data odierna l'incarico di direttore sportivo del club al signor Marco Valentini. Il nuovo dirigente granata ha sottoscritto un contratto con il club fino al 30 giugno 2025". Contestualmente la Salernitana comunica "di aver affidato il ruolo di allenatore della prima squadra al signor Roberto Breda, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Breda sarà accompagnato dai collaboratori Vincenzo Melidona (allenatore in seconda) e Donatello Matarangolo (preparatore atletico), che si uniranno al resto dello staff già sotto contratto". La Salernitana comunica, altresì "di aver sollevato dall'incarico i signori Roberto Miggiano (allenatore in seconda), Giacomo Cofano (preparatore atletico) e Luca Spadafora (collaboratore tecnico), che avevano collaborato con le precedenti gestioni tecniche. A loro va il ringraziamento per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata quotidianamente sul campo, con l'augurio delle migliori fortune personali e professionali".