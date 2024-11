SALAH: "DELUSO, FINORA NESSUNA PROPOSTA PER IL RINNOVO"

Mohamed Salah alza la voce e manda un messaggio forte e chiaro al Liverpool in relazione alla scadenza a giugno del suo contratto. "Siamo quasi a dicembre e non ho ancora ricevuto nessuna proposta di rinnovo. Quindi probabilmente sono più fuori che dentro... - ha dichirato l'attaccante egiziano -. Sono qui da molti anni e non esiste un club come questo, ma la questione non è tutta nelle mie mani". "Come dicevo, ormai è quasi dicembre e non ho ancora saputo nulla sul mio futuro - ha aggiunto -. Amo i tifosi e loro amano me, ma non decidiamo noi. Ora aspettiamo e vediamo: certo, è deludente non aver avuto ancora neanche una proposta".