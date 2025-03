Tutti al Bayern Monaco sono d'accordo che è Wirtz il calciatore da ingaggiare. Non per indebolire il Bayer Leverkusen, ma per rafforzare noi stessi. Adesso Florian è il miglior giocatore in Germania. Sarà dura perché c'è molta concorrenza". Così Karl-Heinz Rummenigge, membro del consiglio direttivo del Bayern a pochi giorni dalla sfida di Champions che metterà di fronte i bavaresi e il Bayer Leverkusen, club che detiene la proprietà del fantasista 21enne.