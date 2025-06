Christian Ordonez è ormai da un considerarsi un nuovo giocatore del Parma. Ad annunciarlo è proprio il centrocampista classe 2004 del Velez Sarsfield: "È stato già tutto firmato, per cui suppongo di sì - ha detto in un'intervista rilasciata a Sabado Velez -. Aspetto solo di andare a Parma, partirò a luglio per l'Italia. Ho visto le partite, quando non riuscivo guardavo gli highlights. Anche la mia famiglia seguiva, eravamo attenti. Però non ho voluto guardare l'ultima giornata".