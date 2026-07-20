Aston Villa, ecco il sostituto di Tielemans: ufficiale l'acquisto di Joao Gomes dal Wolverhampton

20 Lug 2026 - 13:12
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L'Aston Villa ha ufficializzato l'acquisto di Joao Gomes dal Wolverhampton: il centrocampista brasiliano è il naturale sostituto di Youri Tielemans, passato al Manchester United.

"L'Aston Villa è lieta di annunciare l'acquisto di João Gomes. L'internazionale brasiliano arriva dal Wolverhampton Wanderers con un trasferimento definitivo. Diplomato all'accademia del Flamengo, il club della sua città natale, avrebbe poi sollevato la Copa Libertadores dopo aver debuttato in prima squadra da adolescente. Convocato dieci volte dalla sua nazionale, il centrocampista combattivo e dinamico di 25 anni ha giocato 130 partite per i Wolves durante il suo periodo a Molineux. Benvenuto, João!"

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