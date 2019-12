Roma, sotto l'albero il rinnovo di Pellegrini: via la clausola

Novità sotto l'albero per Lorenzo Pellegrini. Il trequarista della Roma è rimasto nella Capitale per godersi il primo Natale in famiglia della primogenita Camilla (quattro mesi), ma anche per non stressare il fisico dopo un anno con qualche problema di troppo. E nei prossimi mesi Pellegrini discuterà concretamente con il club giallorosso il rinnovo del proprio contratto (l'attuale scade nel 2022) con aumento di stipendio a circa 3 milioni l'anno - la Roma sa che per trattenerlo andrà fatto anche uno sforzo economico - ed eliminazione della clausola da 30 milioni, per di più pagabili in due anni. Impensabile, considerando quanto sia legato a Roma e alla Roma: ecco perché la firma sul rinnovo arriverà.