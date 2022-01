Roma, Maitland-Niles è arrivato: Mourinho lo vuole per la Juventus

il colpo

Già depositato il contratto dell'esterno in arrivo dall'Arseanl in prestito secco: corsa contro tempo per domenica

La fretta che ha la Roma di annunciare Ainsley Maitland-Niles traspare dal fatto che il suo contratto è stato depositato in Lega prima dello sbarco del giocatore (che aveva già effettuato le visite mediche a Londra) nella Capitale. L'esterno inglese arriva dall'Arsenal in prestito secco per sei mesi: 500.000 euro più altri 500.000 in caso di bonus. Mourinho, vista anche la squalifica di Karsdorp, vorrebbe averlo disponibile già domenica contro la Juventus.

Maitland-Niles, classe 1997, è sbarcato in Italia verso le 16.30, dopo l'atterraggio del volo privato partito dall'aeroporto di Luton (Londra). Si attende solo l'annuncio ufficiale dei giallorossi che poi tenteranno di espletare tutte le varie questioni burocratiche utili per poterlo convocare per il match dell'Olimpico delle 18.30.