Roma, l'agente di Zaniolo: "Rinnovo? Nessuna trattativa"

Dopo le tante voci delle ultime settimane su un possibile addio alla Roma in estate (destinazione Juve?), l'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, getta benzina sul fiuoco durante un'intervista al CorrieredelloSport.it: "A proposito di un eventuale rinnovo e prolungamento del contratto professionistico di Nicolò, ci tengo a dire che al momento non è in atto nessuna trattativa in tal senso con la società giallorossa".

Getty Images