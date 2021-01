Roma in chiusura per Reynolds, superata la Juventus

DUELLO DI MERCATO

Grande ottimismo in casa Roma per Bryan Reynolds: il rilancio di ieri è servito a superare, probabilmente in modo definitivo, la Juventus e ad assicurarsi le prestazioni del terzino destro per 8 milioni di euro. Il 20enne del Dallas pronto a firmare un contratto di quattro anni e mezzo da 800.000 euro più bonus a stagione, il club giallorosso spera nella fumata bianca subito dopo il weekend. instagram

La Juve aveva puntato su Reynolds, che sarebbe diventato il secondo americano in rosa dopo McKennie, lavorando in sinergia col Benevento dato che non potrà tesserare nuovi extracomunitari prima dell'estate. Il difensore sarebbe restato sei mesi con Inzaghi prima di approdare in bianconero ma lo stesso giocatore preferirebbe giocare da subito in una big.

Inoltre il buon rapporto tra Dan Friedkin e Dan Hunt, proprietario del Dallas, ha favorito i buoni rapporti con la Roma dando una spallata decisiva all'affare.