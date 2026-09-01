MANOVRE GIALLOROSSE Roma in cerca di occasioni: Cabal della Juve è una possibilità

Poche ore alla fine del mercato: il sogno della Roma è quello di chiudere due colpi per la fascia, un esterno di centrocampo e un profilo più offensivo. La realtà, però mette i giallorossi davanti a diverse difficoltà, e così il ds D'Amico si guarda intorno in cerca di occasioni last-minute. Occasione Cabal La Roma, nelle ultime ore, avrebbe mostrato interesse per Juan Cabal, terzino classe 2001 attualmente di proprietà della Juventus. Il colombiano potrebbe rappresentare un'occasione last-minute che i giallorossi sarebbero pronti a cogliere, a patto che alla Continassa si trovi prima un sostituto. Occhio, però, alla concorrenza: sul giocatore ci sarebbe anche il forte interesse di Atalanta e Bologna.