Roma, è il giorno di Kumbulla: atteso per visite e firma

A Roma è il giorno di Marash Kumbulla. Il difensore albanese è atteso nella capitale per sostenere le visite mediche e mettere la firma su un quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione (a salire), dopo che i giallorossi hanno trovato l'intesa con l'Hellas Verona per il prestito con obbligo di riscatto. Affare da circa 30 milioni complessivi: 5 subito, 18 a fine stagione, più altri 7 di bonus, che potrebbero venir meno se gli scaligeri riscatteranno Cetin. Se non ci saranno intoppi, il ventenne potrebbe addirittura scendere in campo già sabato per la prima di campionato, in trasferta proprio contro la sua ex squadra.