Roma, è fatta per Pedro: accordo biennale con l'ex Barça

FUMATA BIANCA

Nuovo colpo per l'attacco della Roma: accordo raggiunto con Pedro Rodriguez Ledesma, noto a tutti come Pedro, che a settembre vestirà di giallorosso. L'ex Barcellona si svincolerà quando la stagione con il Chelsea sarà finita, ma ha già firmato un pre-contratto con la Roma che prevede un accordo biennale da 3 milioni di euro l'anno più bonus (3,5 in totale). In attacco uno tra Under e Kluivert è destinato a partire.

Pedro dunque ha scelto la Roma dopo aver rifiutato negli scorsi mesi diverse offerte "esotiche" dal Qatar, dalla squadra dell'amico Xavi, e dalla MLS. Un colpo a costo zero per la Roma che si legherà al giocatore per due anni con un'opzione per il terzo, aprendo però in cancelli di Trigoria anche in uscita.

Pedro sarà a disposizione a partire da settembre, ma l'abbondanza sugli esterni in attacco è palese e almeno uno degli attuali giocatori giallorossi dovrà partire. Kluivert ha mercato e potrebbe essere inserito nei discorsi per cercare di riscattare Mkhitaryan, mentre Under piace sia in Italia che all'estero. Anche Diego Perotti potrebbe partire, ma in questo caso le offerte per il momento mancano.

L'attaccante spagnolo, 33 anni il prossimo luglio, chiuderà la stagione di Premier League con il Chelsea fino al 31 luglio, ma poi non disputerà la restante parte di stagione europea dei Blues in accordo con la società londinese.