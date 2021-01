Roma, El Shaarawy ancora positivo al Covid: slittano le visite

L'INTOPPO

Continua l'attesa per il ritorno a Roma di Stephan El Shaarawy. L'attaccante è infatti risultato ancora positivo al coronavirus e non può sostenere le visite mediche necessarie per il trasferimento in giallorosso. In programma per oggi, i test fisici del Faraone sono stati dunque posticipati a domani in attesa di nuovi sviluppi sul fronte tamponi vista la bassa carica virale riscontrata negli ultimi controlli. Getty Images

Per il Roma-bis di El Shaarawy, dunque, l'unico ostacolo è il Covid. Tra il giocatore e il club, infatti, l'intesa è stata già raggiunta da tempo e per chiudere l'operazione mancano solo le visite mediche e la firma. Il giocatore arriva in giallorosso a parametro zero e sarà una pedina molto importante per Fonseca, che potrà contare su un'alernativa in più per le rotazioni in attacco.