Roma, ecco Veretout: "Convinto da Fonseca"

In casa Roma è il giorno di Jordan Veretout. "Ho scelto la Roma perché è un grande club. Ho parlato al telefono con il mister e mi ha convinto. Sono state parole di fiducia che mi hanno convinto subito e non mi hanno fatto più tornare indietro sulle mie decisioni. Volevo venire qui e questo rappresenta un passo avanti nella mia carriera - ha spiegato il centrocampista ex Fiorentina - L’obiettivo è tornare in Champions e sta a noi impegnarci per raggiungerla".

Nel giorno dello sbarco a Buenos Aires di De Rossi, la Roma presenta il sostituto dell'ex capitano strappato alla concorrenza del Milan. Sulla trattativa con i rossoneri, il neo-acquisto preferisce glissare. "Oggi sono qui alla Roma e sono felice. Ho dei compagni di squadra fortissimi e voglio fare qualcosa di bello - ha spiegato -. Ha influito anche il mister e quello che ci siamo detti. I tifosi della Roma sono straordinari e ho sempre trovato un ambiente bellissimo. Voglio regalargli una bella stagione”.

Sulla sua posizione in campo. "E’ diverso giocare a 3 o 2 a centrocampo, a 3 il mio ruolo sarebbe più di mezzala quindi con una propensione ad attaccare maggiore, mentre a 2 occorre trovare il giusto equilibrio tra i due mediani per dare propensione offensiva, ma soprattutto per garantire sicurezza nella propria metà campo. Al mister piace un calcio propositivo e mi ha preso per fare gioco, dunque nella fase di impostazione, ma in quel ruolo serve anche saper dare una mano in difesa".