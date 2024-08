Roma, Dovbyk atterrato a Ciampino tra l'affetto dei tifosi: ora visite e firma

Artem Dovbyk è s barcato a Roma. Dopo aver trovato l'accordo con il Girona, questa mattina il club giallorosso ha accolto il centravanti ucraino che presto si unirà ai compagni in ritiro in vista dell'inizio della stagione . Un centinaio i tifosi presenti a Ciampino per accogliere il nuovo numero 9 di De Rossi che attorno a mezzogiorno è arrivato nella capitale insieme alla dirigenza della Roma. Ora le visite mediche seguite dalla firma sul contratto.