Roma, colpo per il futuro: Matheus Guedes a un passo dalla firma

24/03/2019

La Roma ha chiuso per un colpo di mercato per il futuro: per Matheus Guedes la trattativa è ai dettagli è il difensore centrale classe 1999 del Santos U20 presto firmerà un contratto con i giallorossi. Un'affare impostato da Monchi, portato avanti da Massara e confermato dall'agente: "E' felice di poter firmare con la Roma, segue già le partite". Guedes è in scadenza con il club brasiliano e la Roma ha potuto prelevarlo a parametro zero.

L’addio di Monchi alla Roma ha sicuramente rallentato la chiusura della trattativa, soprattutto per la questione legata al futuro del difensore centrale. La Roma infatti sarebbe intenzionata a mandarlo a giocare in prestito, Guedes non si opporrebbe ma vuole rimanere in Serie A. I nuovi contatti tra Massara e l’agente serviranno soprattutto per chiarire la questione, ma non ci saranno dietrofront inaspettati.