Pinto non ci sta: "A Roma sempre così, ma nessuna lamentela. Magari parlo male"

"Penso di parlare un buon italiano, poi penso e magari parlo male". È un Tiago Pinto che non le manda a dire quello intervenuto ai microfoni di Mediaset per soffermarsi sulle manovre sul mercato dei giallorossi. "Ho sempre detto che voglio portare un centrale, ma i posti sono pochi - ha detto il ds capitolino -. Ho sempre dovuto lavorare così ma non mi sono mai lamentato. Alla fine abbiamo sempre portato a casa dei giocatori interessanti. Provo a fare il massimo con le condizioni che ci sono. Il mio futuro' E' la prossima partita, se nessuno è in disaccordo poi vado a casa".