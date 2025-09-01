Mercato Roma, ultimo giorno LIVE: sfuma George, tentativo per Dominguez

La Roma sta cercando a tutti i costi almeno un rinforzo per l'attacco. In attesa di scoprire il destino di Dovbyk (lo scambio con il Milan per Gimenez è in salita), i giallorossi devono rinunciare, dopo Sancho, anche a Tyrique George. Ora si proverà a virare su Dominguez del Bologna. Spunta Pessina dal Monza ma ci sono difficoltà. Ceduti Darboe, Baldanzi e Salah-Eddine.