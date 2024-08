Danso, affare saltato: arriva Djalò dalla Juve. Visite per Saelemaekers, Koné si avvicina

ROMA

I giallorossi rinunciano al difensore del Lens e si accordano con i bianconeri per l'arrivo del portoghese, intanto è fatta per lo scambio Saelemaekers-Abraham: la formula è quella del prestito secco

Sembrava tutto ormai fatto per l'arrivo di Kevin Danso alla Roma, difensore austriaco di proprietà del Lens, ma la doccia gelata per i giallorossi è arrivata nel giorno delle visite mediche. Il giocatore, infatti, non ha superato l'idoneità sportiva, sarebbe stato riscontrato un pregresso problema cardiaco e la società dei Friendkin ha preferito non portare a termine la trattativa. Danso dunque farà ritorno al Lens nelle prossime ore. L'ufficialità è arrivata proprio dal club francese, che l'ha comunicato in una nota sui propri canali: "Dopo trattative serrate con la Roma e l'accordo totale raggiunto fra i club Kevin Danso non si unirà al club di Trigoria. La lunga interpretazione di una visita medica è stata la causa di questa decisione. Il club si interroga sulle ragioni di fondo della mancata validazione di questo trasferimento per un giocatore attentamente monitorato, che inanella stagioni con più di 30 partite sia sui campi francesi sia internazionali. Mantiene la massima fiducia nel suo baluardo difensivo che avrà piacere di ritrovare domani e che sarà sottoposto a un protocollo adeguato prima di vestire nuovamente i colori oro e rosso".

Vedi anche roma Roma, Dybala spiega: "No all'Arabia? Non esistono solo i soldi, sono rimasto per tanti motivi" Nella Capitale però arriva Tiago Djalò dalla Juventus. I giallorossi sono subito corsi ai ripari e non hanno perso tempo, il difensore portoghese arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni più 1 di bonus. Si è trovato un accordo definitivo tra i due club per il suo trasferimento e nella giornata di oggi il giocatore è atteso a Roma per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Ma non finisce qui, la cifra "risparmiati" per Danso (25 milioni) potrebbe essere investita per un altro colpo dell'ultimo momento: Manu Koné. Dalla Francia rilanciano di un accordo ormai in via di definizione con il Borussia Monchengladbach: per il francese sarebbe pronto un contratto fino al 2029.

Infine capitolo Saelemaekers: accordo totale con il Milan per lo scambio con Abraham. Il giallorosso andrà a Milano, con un ingaggio più basso rispetto ai 6 milioni di euro percepiti attualmente. La formula pensata dai due club è quella del prestito secco per entrambi. Abraham è già volato a Milano e in mattina si sottoporrà alle visite mediche di rito, anche per l’esterno belga sono in programma le visite mediche.