Attenta Roma: il Barça sta pensando a Dybala per la prossima stagione

DALLA SPAGNA

La società blaugrana starebbe valutando l'ipotesi di portare l'argentino in Catalogna

Secondo quanto riporta 'Sport', popolare giornale catalano, Paulo Dybala sarebbe stato offerto al Barcellona per la prossima stagione. Vecchio pallino dei blaugrana, il fantasista argentino ha una clausola di rescissione di 12 milioni di euro per le squadre fuori dall'Italia. "La sua priorità sarebbe quella di giocare in Spagna nonostante abbia alcune offerte dalla Premier League", scrive 'Sport'.

"In Inghilterra il West Ham si è mostrato interessato al suo ingaggio per la sua clausola non elevata e anche l'Atletico Madrid si è informato sulla sua situazione. I prossimi mesi saranno decisivi, anche se la Roma vorrebbe tenerselo stretto aumentandogli lo stipendio. Sia la 'Joya' che il suo entourage, però, sono disposti ad ascoltare eventuali offerte dall'estero", prosegue il giornale catalano.

Il ds Deco lo ha già messo nel mirino approfittando del fatto che il suo futuro in giallorosso resta un'incognita, soprattutto se la Roma non dovesse qualificarsi in Champions League e senza un rinnovo. L'aspetto che rende possibile la trattativa è il fatto che Xavi, che lo aveva bocciato ritenendolo "sopravvalutato e non necessario per le esigenze della squadra", non sarà più l'allenatore del Barcellona nella prossima stagione.