Roma, tutto fatto per Shomurodov: è lui il vice Dzeko

IL COLPO

L'uzbeko arriva in prestito con obbligo di riscatto, operazione da 20 milioni di euro

La Roma sistema un altro tassello della sua rosa assicurandosi il vice Dzeko. I giallorossi hanno infatti chiuso con il Genoa per l'ingaggio di Eldor Shomurodov: l'attaccante uzbeko arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni più 2,5 di bonus. Nell'accordo è anche presente una clausola a favore del Grifone, al quale andrà il 10% del guadagno su un'eventuale futura rivendita. Shomurodov è atteso nella capitale lunedì per visite e firma. Getty Images

Josè Mourinho, per il quale Shomurodov non ha mai nascosto grandissima ammirazione, avrà così il suo centravanti "di scorta", che proverà a scalare le gerarchie dello Special One e fare concorrenza a Edin Dzeko. L'uzbeko si è guadagnato la chiamata dei giallorossi dopo una buona stagione a Genova, condita da 8 gol in 32 presenze tra Serie A e Coppa Italia.