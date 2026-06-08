Barcellona, Fabregas in pole per il post Flick: il retroscena dalla Spagna

08 Giu 2026 - 17:39
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Hansi Flick ha da poco rinnovato il proprio contratto con il Barcellona fino al 2028 (con opzione per un altro anno), ma il club blaugrana si sta già muovendo alla ricerca del suo successore. Come riporta il podcast "Barça Reservat", il candidato numero uno per prendere il posto del tedesco quando scadrà il suo contratto è Cesc Fabregas. Il nome dell'attuale allenatore del Como avrebbe trovato il parere favorevole dei dirigenti del Barcellona, con il direttore sportivo Deco in testa.
L’eventualità di un ritorno di Fabregas in Catalogna, dopo l’esperienza da giocatore tra il 2011 e il 2014, è rafforzata da un retroscena svelato da As: alcuni mesi fa Alejandro Echevarría, braccio destro del presidente Joan Laporta, sarebbe andato a Como per tentare di convincere l’allenatore spagnolo.

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