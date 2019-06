ROMA, TOTTI: "ANCHE SARRI POTEVA FARE BENE"

17/06/2019

"Io Sarri non l'ho mai sentito. Era un pallino di altri... Non so quale fossero gli obiettivi o le valutazioni. E' un grande allenatore e avrebbe fatto comodo al club se fosse venuto. Ma anche lui era sotto contratto col club. Ma stiamo parlando del nulla" Così Francesco Totti nel corso della conferenza d'addio alla Roma. "Io non c'entro nella scelta di Fonseca, ora deve trovare un ambiente tranquillo e sereno. Deve trovare una strada percorribile e senza intoppi. Da quello che ho visto è un tecnico che ha studiato e ha fatto bene e spero che possa fare bene a Roma. Antonio Conte doveva venire a fare una rivoluzione, ma la proprietà non vuole rivoluzioni"