Gyokeres allo scoperto: "Offerte dall'Italia, ma l'Arsenal è sempra stata la prima scelta"

Nessun attacco diretto allo Sporting, ma la convinzione di aver fatto la scelta giusta: "Come calciatore voglio sempre competere al massimo livello. Mi sentivo pronto per il salto, e allo Sporting lo sapevano". Ora la sfida si sposta in Premier League, dove Gyökeres eredita la maglia numero 14, quella che ha fatto la storia con Thierry Henry. Un numero pesante, ma anche un’occasione unica per conquistare subito il cuore dei tifosi: le prime vendite di maglie lo incoronano già come nuovo idolo dell’Emirates.