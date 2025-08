Lookman: "Ho dato tutto per Atalanta, ma promesse disattese"

"In passato diversi club si sono fatti avanti con l'Atalanta, ma ho sempre scelto di restare fedele. Tuttavia, io e la proprietà del club abbiamo concordato che ora fosse arrivato il momento giusto per partire. Dopo mesi di promesse non mantenute e di quello che percepisco come un trattamento ingiusto nei miei confronti - sia come uomo che come calciatore - sento, con dispiacere, di non avere altra scelta che parlare apertamente per ciò che ritengo giusto. Anche nei momenti più difficili - molti dei quali ho scelto di tenere privati e riservati - ho sempre messo il club, i tifosi e la squadra al primo posto, sperando che non si arrivasse a questo punto. Ma purtroppo, credo che non ci siano più alternative", ha proseguito Lookman. "Ai tifosi - il cuore pulsante di questo club - voglio dire questo: mi dispiace profondamente che si sia arrivati a questo. Spero possiate comprendere la difficoltà estrema di questa situazione. Per me si tratta semplicemente di difendere ciò che ritengo equo e giusto. Il vostro supporto è sempre stato incredibile e il legame che abbiamo creato è qualcosa di speciale. Spero che si possa lavorare insieme con il club per trovare al più presto una soluzione amichevole per tutte le parti coinvolte", ha concluso.