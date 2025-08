Cagliari, ufficiale l'acquisto di Kılıçsoy dal Besiktas: in prestito con diritto di riscatto

Nato a Istanbul, il 15 agosto 2005, il giovane attaccante turco è cresciuto nel Settore giovanile del Beşiktaş, dove ha da subito dimostrato talento e grandi potenzialità. Capocannoniere del campionato U19 2023/24, realizza in tre stagioni 42 reti in 64 gare. Grazie alle sue prestazioni entra ovviamente ben presto nell’orbita della prima squadra. Con la maglia delle “Aquile nere” fa il suo esordio in Süper Lig, la massima divisione del campionato turco, ad appena 17 anni, nel pareggio contro l’Antalyaspor (0-0). Alcuni mesi dopo, il 27 luglio 2023, realizza la sua prima rete, quella del definitivo 3-1, nella vittoria contro il Tirana nei preliminari di Conference League. Il 9 gennaio 2024 segna la sua prima doppietta nel 4-0 al Caykur Rizespor in campionato; un mese dopo, ancora una doppietta per il 2-0 al Trabzonspor. Ha vinto la Coppa di Turchia 2023/24 e la Supercoppa nazionale 2024/25. Lascia il Beşiktaş dopo aver totalizzato 87 gare con 16 reti e 9 assist.