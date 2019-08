Toby Alderweireld si allontana dalla Roma. Il 30enne difensore del Tottenham si trasferirebbe volentieri in Italia, dove percepirebbe un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale, ma gli Spurs non si schiodano dai 28 milioni della clausola rescissoria, troppi secondo i giallorossi. Il club dovrà cercare un'alternativa per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Fonseca.