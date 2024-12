Da tre gare di fila in panchina, Lorenzo Pellegrini è sempre più un caso alla Roma. Anche sul fronte rinnovo, fa sapere Il Tempo, non si registrano aggiornamenti: al momento non c'è stato alcun contatto tra le parti nonostante il contratto in scadenza nel 2026. Difficile inoltre che l'ex Sassuolo decida di valutare eventuali proposte dall'Arabia Saudita.