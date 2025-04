Intervistato da Il Messaggero, Claudio Ranieri ha fatto il punto sul nuovo allenatore dei giallorossi: "Siamo partiti da 7-8 nomi per arrivare a 3-4. Se la lista è stata consegnata? Da mo'! Siamo vicini, molto vicini. Sono convinto che arriverà un buon allenatore. Io resto in giallorosso solo se conto, non faccio il parafulmini di nessuno".