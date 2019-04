ROMA, PIACCONO KRUNIC E BENNACER

10/04/2019

La Roma vuole tutelarsi nel caso in cui qualche club pagasse la clausola da 30 milioni di euro per Pellegrini. I nomi al vaglio della dirigenza giallorossa sono entrambi legati all'Empoli: Rade Krunić e Ismaël Bennacer. Come riporta 'Leggo', i due centrocampisti in questa stagione si sono messi in mostra con ottime prestazioni nonostante le difficoltà raccolte dalla società toscana. Entrambi sono destinati a partire, a prescindere da quale possa essere il piazzamento finale della squadra allenata da Andreazzoli.