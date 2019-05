ROMA, PER LA PANCHINA SONDATO ANCHE BIELSA

19/05/2019

Tra i candidati papabili per la panchina della Roma è spuntato anche un nome nuovo, per certi versi clamoroso: Marcelo Bielsa. In pole restano sempre Gasperini e Sarri ma le difficoltà nel raggiungere i tecnici di Atalanta e Chelsea ha portato la dirigenza giallorossa a sondare anche la disponibilità del tecnico argentino, ora al Leeds.