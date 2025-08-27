Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Roma: Pellegrini torna in gruppo ma resta sul mercato

27 Ago 2025 - 14:41

Lorenzo Pellegrini torna ad allenarsi in gruppo. Questa mattina il giocatore della Roma ha svolto la sua prima seduta con il resto dei compagni a 3 mesi dall'operazione per la lesione del tendine del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore, però, resta comunque sul mercato dopo le parole di Gasperini alla vigilia della sfida con il Bologna. "É evidente che la società non voglia rinnovargli il contratto", ha detto l'allenatore della Roma parlando del contratto di Pellegrini in scadenza nel 2026. Massara sta dunque cercando una soluzione in questi ultimi giorni di mercato.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

01:07
Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

Donnarumma-City, sempre più vicini: il PSG è pronto ad accettare l'offerta. Ma Ederson...

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:16
Al Hilal-Comuzzo, Pioli: "Situazione che ha portato via qualcosa perché fa chiacchierare"
16:06
Inter, ripensamenti di Palacios sul Santos
16:01
Deschamps convoca Rabiot: "Lunedì sua situazione chiara"
Jimenez (Milan)
16:00
Milan, spunta anche la Roma per Jimenez
15:08
A Bari arriva la punta Cerri, in prestito dalla Juve