Roma: Pellegrini torna in gruppo ma resta sul mercato

Lorenzo Pellegrini torna ad allenarsi in gruppo. Questa mattina il giocatore della Roma ha svolto la sua prima seduta con il resto dei compagni a 3 mesi dall'operazione per la lesione del tendine del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore, però, resta comunque sul mercato dopo le parole di Gasperini alla vigilia della sfida con il Bologna. "É evidente che la società non voglia rinnovargli il contratto", ha detto l'allenatore della Roma parlando del contratto di Pellegrini in scadenza nel 2026. Massara sta dunque cercando una soluzione in questi ultimi giorni di mercato.