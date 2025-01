Roma, non solo Frattesi: contatti con l’Inter per Buchanan

La Roma continua a sondare le vie del mercato alla ricerca di un esterno di centrocampo e tra i nomi sulla lista di Florent Ghisoldi, riporta Sky, c'è anche quello di Tajon Buchanan, esterno canadese dell’Inter classe 1999 che può giocare su entrambe le fasce (da terzino in una difesa a 4 oppure esterno di un centrocampo a 5) e fin qui ha trovato poco spazio in nerazzurro con Simone Inzaghi anche a causa della rottura della tibia subita a luglio. Stando alle prime indiscrezioni, l'Inter non sarebbe propensa a lasciare partire l'esterno canadese con la formula del prestito: la Roma dovrà dunque provare ad avanzare una proposta a titolo definitivo, oppure trovare un accordo con i nerazzurri attraverso l'inserimento di alcune contropartite.