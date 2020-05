Roma, Mkhitaryan più lontano: chiesto rinnovo del prestito

Mister Fonseca era stato chiaro: "Mkhitaryan deve restare alla Roma. Voglio continuare a lavorare con lui. È un grande giocatore e un grande uomo". Ma la permanenza in giallorosso dell'attaccante armeno si complica. Secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, la Roma avrebbe chiesto all'Arsenal il rinnovo del prestito, spostando l'obbligo di riscatto al 2021. Dal canto loro i Gunners puntano subito alla cessione definitiva e inoltre per 'accontentare' i giallorossi, dovrebbero prima rinnovare il contratto a Mkhitaryan per un'altra stagione. Lo stesso Mkhitaryan avrebbe parlato con l'Arsenal per cercare di far abbassare le sue pretese per il riscatto. Notizia poi smentita dal suo procuratore Mino Raiola.