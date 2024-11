ROMA, MARIO HERMOSO APRE AL REAL MADRID: "UN ONORE ESSER ACCOSTATO A UN GRANDE CLUB"

Mario Hermoso non sta trovando molto spazio all'interno della Roma. Il calciatore spagnolo potrebbe muoversi a gennaio trasferendosi magari al Real Madrid come confermato ad AS: "Ho letto tutto, alcuni amici mi hanno girato quello che è stato scritto. E' sempre un onore quando il tuo nome viene messo in relazione con gradi società. Io ho fatto parte del settore giovanile del Real Madrid e sarò sempre grato per gli insegnamenti che mi hanno dato. Ho 29 anni, ho giocato in Spagna per la maggior parte della mia carriera e mi piace il calcio che si gioca in Liga. Non posso assolutamente chiudere le porte ad un ritorno nel mio Paese