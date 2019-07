Mariano Diaz è in uscita dal Real Madrid. Il giocatore sta valutando le offerte della Roma e del Monaco, ma al momento quanto proposto dai due club non soddisfa le richieste del calciatore né dei Blanocs: l'ingaggio dell'attaccante è di 4 milioni di euro netti a stagione. Inoltre la società iberica, come riportato da AS, ha fissato il prezzo del cartellino: per meno di 20 milioni l'attaccante rimane con le merengues.