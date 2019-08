Quando sembrava tutto fatto, ecco l'intoppo che rischia di far saltare clamorosamente il trasferimento di Lovren dal Liverpool alla Roma. Un intoppo da 1 milione di euro. A tanto infatti, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ammonterebbe il bonus richiesto da Lovren alla Roma e che i giallorossi non vorrebbero concedere al difensore. E dire che l'accordo tra Roma e Liverpool era finalmente stato raggiunto dopo una lunga trattativa: prestito oneroso da tre milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 12 in base al numero delle presenze.