Roma, l'assist per Greenwood arriva dalla... Uefa: ora il Marsiglia ha fretta, Gasp prepara l'offerta

È la Uefa a fornire un assist importante alla Roma nella trattativa per Mason Greenwood. La sentenza del massimo organismo del calcio europeo in merito al Fair Play Finanziario ha inguaiato il Marsiglia che adesso è praticamente obbligato a cedere anche dei pezzi importanti sul mercato per sistemare il bilancio. Il primo potrebbe essere proprio l'esterno inglese, obiettivo dichiarato dei giallorossi. Che devono fare i conti con gli interessi di francesi che hanno fretta di realizzare delle plusvalenze entro il prossimo 30 giugno.