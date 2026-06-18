Roma, l'assist per Greenwood arriva dalla... Uefa: ora il Marsiglia ha fretta, Gasp prepara l'offerta

18 Giu 2026 - 12:32
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È la Uefa a fornire un assist importante alla Roma nella trattativa per Mason Greenwood. La sentenza del massimo organismo del calcio europeo in merito al Fair Play Finanziario ha inguaiato il Marsiglia che adesso è praticamente obbligato a cedere anche dei pezzi importanti sul mercato per sistemare il bilancio. Il primo potrebbe essere proprio l'esterno inglese, obiettivo dichiarato dei giallorossi. Che devono fare i conti con gli interessi di francesi che hanno fretta di realizzare delle plusvalenze entro il prossimo 30 giugno.

Il Marsiglia, che deve garantire il 40% dell'incasso al Manchester United, continua a chiedere 50 milioni di euro più 5 di bonus. A Trigoria, scrive Il Messaggero, si sta studiando la prima offerta per cercare di accontentare i transalpini e ridurre la distanza. Intanto l'interesse di Atletico Madrid e Fenerbahce sul calciatore, che ha dato da tempo apertura al trasferimento nella Capitale, sembra essersi raffreddato.

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