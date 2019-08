Con la cessione di Karsdorp, la Roma va a caccia di un terzino destro, anche perché Fonseca vorrebbe utilizzare Florenzi nel ruolo di esterno d'attacco, a destra o a sinistra, come spesso accaduto in precampionato. Il nome più gettonato è quello di Davide Zappacosta, che il Chelsea potrebbe cedere in prestito.