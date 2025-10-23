Roma, il ds Massara: "Se a gennaio ci saranno opportunità, saremo pronti"

Il ds della Roma, Frederic Massara, ha aperto le porte alla possibilità che la società intervenga sul mercato offensivo a gennaio. "Bailey è entrato bene sabato scorso e sulle sue qualità penso ci sia poco da dire. Noi ci aspettiamo possa dare un contribuito al reparto offensivo. Dopodiché se a gennaio ci saranno delle opportunità da poter cogliere la società si farà trovare pronta sempre tenendo conto del Fair play finanziaro. Ora abbiamo molte partite e queste saranno utili per capire se sarà il caso di intervenire ancora”, ha detto a Sky.