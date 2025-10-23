Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Roma, il ds Massara: "Se a gennaio ci saranno opportunità, saremo pronti"

23 Ott 2025 - 21:30

Il ds della Roma, Frederic Massara, ha aperto le porte alla possibilità che la società intervenga sul mercato offensivo a gennaio. "Bailey è entrato bene sabato scorso e sulle sue qualità penso ci sia poco da dire. Noi ci aspettiamo possa dare un contribuito al reparto offensivo. Dopodiché se a gennaio ci saranno delle opportunità da poter cogliere la società si farà trovare pronta sempre tenendo conto del Fair play finanziaro. Ora abbiamo molte partite e queste saranno utili per capire se sarà il caso di intervenire ancora”, ha detto a Sky.

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:25
L'Inter torna su Kim: sul coreano del Bayern c'è però anche il Milan
21:30
Roma, il ds Massara: "Se a gennaio ci saranno opportunità, saremo pronti"
20:40
Real Madrid, Alaba via a zero a giugno
19:23
Fiorentina, il dg Ferrari: "Pioli è la persona che ci guiderà"
18:31
Morata: "Como? Non ho dovuto pensarci troppo"